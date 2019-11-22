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За сколько «Локомотиву» стоит отпустить Алексея Миранчука в «Ювентус»?

За сколько «Локомотиву» стоит отпустить Алексея Миранчука в «Ювентус»?
Футбол / РПЛ 0

По информации итальянских СМИ, полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Ювентус» по окончании нынешнего сезона.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: за какую сумму «железнодорожникам» стоит отпустить 24-летнего футболиста в стан итальянского клуба?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду «железнодорожников» с 2013 года. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 4 мяча (2 — с пенальти), а также 2 результативные передачи.

Алексей Миранчук попал на обложку популярной итальянской газеты Tuttosport
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