Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Малафеев: подбор футболистов сборной России позволяет бороться с грандами

Малафеев: подбор футболистов сборной России позволяет бороться с грандами
Футбол / Евро-2020 0

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказал мнением об игре национальной команды.

«В первую очередь игра приносит результат. Конечно, матч на матч не приходится, но в целом стиль нашей команды имеет право на жизнь. Не могу сказать, что мне что-то не нравится. Всё зависит от состояния и задач коллектива в конкретный момент. Игра отличается в зависимости от оппонента, турнирных задач и других факторов.

«Безусловно, подбор футболистов позволяет сборной России бороться с грандами. При этом нельзя отрицать такую вещь, как общая стоимость коллектива. По этому параметру подопечные Станислава Черчесова заметно уступают многим из будущих соперников по турниру», — приводит слова Малафеева RT.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019