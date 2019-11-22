Малафеев: подбор футболистов сборной России позволяет бороться с грандами
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказал мнением об игре национальной команды.
«В первую очередь игра приносит результат. Конечно, матч на матч не приходится, но в целом стиль нашей команды имеет право на жизнь. Не могу сказать, что мне что-то не нравится. Всё зависит от состояния и задач коллектива в конкретный момент. Игра отличается в зависимости от оппонента, турнирных задач и других факторов.
«Безусловно, подбор футболистов позволяет сборной России бороться с грандами. При этом нельзя отрицать такую вещь, как общая стоимость коллектива. По этому параметру подопечные Станислава Черчесова заметно уступают многим из будущих соперников по турниру», — приводит слова Малафеева RT.
- 22 ноября 2019
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