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Жена Боккетти: Роберт Сальваторевич, добро пожаловать в наш мир

Жена Боккетти: Роберт Сальваторевич, добро пожаловать в наш мир
Футбол / Италия 0

Екатерина Боккетти, жена бывшего защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, ныне выступающего за «Верону», в своём «инстаграме» сообщила о рождении сына.

«Вчера Роберт Сальваторевич решил появиться на свет. Добро пожаловать в наш мир», — написала супруга футболиста.

Сам Боккетти в своём аккаунте опубликовал фотографию с сыном и поблагодарил жену: «Спасибо за ещё одну незабываемую радость. Добро пожаловать, Роберт!»

Сальваторе перешёл в «Спартак» из казанского «Рубина» в январе 2013 года. В минувшей кампании 32-летний итальянский игрок принял участие в 22 матчах во всех турнирах. В составе красно-белых защитник становился чемпионом России в сезоне-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за красно-белых Боккетти провёл 115 игр и забил 5 мячей.

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