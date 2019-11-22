Голкипер «Аякса» Онана: клубы не доверяют темнокожим вратарям
Вратарь «Аякса» Андре Онана поделился мнением о том, что на уровне клубного футбола темнокожим голкиперам не доверяют.
«Клубы не доверяют темнокожим вратарям. Это реальность. Можете заметить это сами, я не один, кто так говорит.
Конечно, я не специалист в тренировочном процессе. У клубов есть свои причины и мысли на этот счёт. Часто можно увидеть, что темнокожим вратарям не хватает сосредоточенности», — цитирует Онану RMC Sport.
23-летний Онана является воспитанником «Барселоны» и защищает цвета «Аякса» с 2015 года. В нынешнем сезоне камерунский голкипер принял участие в 13 матчах, в 6 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. «Аякс» занимает первое место в чемпионате Нидерландов, набрав 35 очков в 13 матчах.
Онана: люди думают, что темнокожие вратари чаще ошибаются. Это надо изменить
- 22 ноября 2019
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