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Голкипер «Аякса» Онана: клубы не доверяют темнокожим вратарям

Голкипер «Аякса» Онана: клубы не доверяют темнокожим вратарям
Футбол / Прочие турниры 0

Вратарь «Аякса» Андре Онана поделился мнением о том, что на уровне клубного футбола темнокожим голкиперам не доверяют.

«Клубы не доверяют темнокожим вратарям. Это реальность. Можете заметить это сами, я не один, кто так говорит.

Конечно, я не специалист в тренировочном процессе. У клубов есть свои причины и мысли на этот счёт. Часто можно увидеть, что темнокожим вратарям не хватает сосредоточенности», — цитирует Онану RMC Sport.

23-летний Онана является воспитанником «Барселоны» и защищает цвета «Аякса» с 2015 года. В нынешнем сезоне камерунский голкипер принял участие в 13 матчах, в 6 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. «Аякс» занимает первое место в чемпионате Нидерландов, набрав 35 очков в 13 матчах.

Онана: люди думают, что темнокожие вратари чаще ошибаются. Это надо изменить
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