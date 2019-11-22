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Клопп: когда узнал об отставке Почеттино, не мог поверить

Клопп: когда узнал об отставке Почеттино, не мог поверить
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал увольнение Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».

«Маурисио проделал фантастическую работу в «Тоттенхэме». Он отличный парень. Моим первым соперником в Премьер-лиге был он, так что у нас есть своя история. Теперь его будут рассматривать везде, где появится работа. У него всё будет хорошо, но его отставка стала большим событием. Когда я услышал о ней, не мог поверить. Надеюсь, теперь он насладится несколькими неделями отдыха», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. В минувшем сезоне аргентинский специалист довёл команду до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. В мае 2018 года Маурисио подписал новый контракт с клубом. Ранее он работал в «Эспаньоле» и «Саутгемптоне».

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