Клопп: когда узнал об отставке Почеттино, не мог поверить

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал увольнение Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».



«Маурисио проделал фантастическую работу в «Тоттенхэме». Он отличный парень. Моим первым соперником в Премьер-лиге был он, так что у нас есть своя история. Теперь его будут рассматривать везде, где появится работа. У него всё будет хорошо, но его отставка стала большим событием. Когда я услышал о ней, не мог поверить. Надеюсь, теперь он насладится несколькими неделями отдыха», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. В минувшем сезоне аргентинский специалист довёл команду до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. В мае 2018 года Маурисио подписал новый контракт с клубом. Ранее он работал в «Эспаньоле» и «Саутгемптоне».

Клопп поздравил Моуринью с возвращением в АПЛ