Клопп: когда узнал об отставке Почеттино, не мог поверить

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал увольнение Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».
«Маурисио проделал фантастическую работу в «Тоттенхэме». Он отличный парень. Моим первым соперником в Премьер-лиге был он, так что у нас есть своя история. Теперь его будут рассматривать везде, где появится работа. У него всё будет хорошо, но его отставка стала большим событием. Когда я услышал о ней, не мог поверить. Надеюсь, теперь он насладится несколькими неделями отдыха», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. В минувшем сезоне аргентинский специалист довёл команду до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. В мае 2018 года Маурисио подписал новый контракт с клубом. Ранее он работал в «Эспаньоле» и «Саутгемптоне».
- 22 ноября 2019
-
16:55
-
16:40
-
16:23
-
16:20
-
16:18
-
16:07
-
15:58
-
15:53
-
15:23
-
15:09
-
15:09
-
15:00
-
14:56
-
14:45
-
14:39
-
14:29
-
14:27
-
14:22
-
14:08
-
13:52
-
13:51
-
13:39
-
13:31
-
13:14
-
13:01
-
12:26
-
12:09
-
11:55
-
11:36
-
11:34
-
11:17
-
10:33
-
10:32
-
10:09
-
10:01