Магуайр: мне по-прежнему есть что доказывать в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал, какие ставит перед собой цели в английском клубе.

«Я был в ситуации, когда у меня был продолжительный контракт с «Лестером», они хотели сохранить меня, так же был и «Манчестер Юнайтед», который хотел купить меня. Я рад, что оба клуба остались в выгодном положении.

Сейчас моя главная цель — показать свою пользу «МЮ». Не только в индивидуальном мастерстве, а в работе в команде. Я хочу сделать эту команду лучше и вернуть её туда, где она должна находиться», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

Свой следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 24 ноября с «Шеффилд Юнайтед». После 12 туров клуб занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков.