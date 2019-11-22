Абрамович решил не продавать «Челси» из-за отсутствия серьёзных предложений

Владелец «Челси» Роман Абрамович решил отказаться от продажи клуба, сообщает The Telegraph.
Согласно информации источника, российский предприниматель, имеющий проблемы с оформлением британской визы, не получил серьёзных предложений от потенциальных покупателей. Также на решение владельца лондонского клуба повлияло достаточно успешное выступление команды в текущем сезоне под руководством Фрэнка Лэмпарда.
Ранее сообщалось, что Абрамович может продать «Челси» за € 2,9 млрд. Приобрести клуб был готов один из консорциумов, который базируется на Ближнем Востоке. Однако в итоге из-за необходимости дополнительной траты € 1,4 млрд на реконструкцию «Стэмфорд Бридж» потенциальный покупатель отказался от сделки.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает третье место, набрав в 12 матчах 26 очков.
- 22 ноября 2019
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