Терри: Де Брёйне и Салах не были достаточно хороши для «Челси»

Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри рассказал, почему полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах не добились успеха в лондонском клубе.
«Де Брёйне и Салах в то время не соответствовали стандартам Жозе Моуринью. Они были очень талантливыми, но при этом очень молодыми. У Моуринью не было времени, чтобы интегрировать таких футболистов в команду или убрать Дэмьена Даффа с Арьеном Роббеном, поскольку мы выигрывали каждую неделю, а это его работа.
Если приходишь в клуб и играешь на 10 или 20% ниже стандартов Даффа и Роббена, которые забивали по 20 голов за сезон каждый, — не попадёшь в состав. Никаких шансов. Де Брёйне и Салах ушли в другие команды и доказали, что являются отличными футболистами, но в то время они не были достаточно хороши для «Челси», — приводит слова Терри Goal со ссылкой на Dubai Eye.
- 22 ноября 2019
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