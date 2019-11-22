Президент «Тамбова»: надеемся, что весной будем играть на домашнем стадионе
Президент «Тамбова» Арсен Габуев рассказал о ситуации со стадионом «Спартак». Из-за реконструкции команда в нынешнем сезоне проводит домашние матчи на «Мордовии Арене» в Саранске.
«Надеемся, что весеннюю часть чемпионата проведём на домашнем стадионе. Сейчас есть вопросы с прохождением экспертизы. Есть вопросы по фундаменту, потому что под стадионом проходит река. Но верим, что весной будем уже радовать своих зрителей», — сказал Габуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
После 16 туров «Тамбов», набрав 17 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В 17-м туре «Тамбов» в Саранске примет московский «Локомотив». Встреча состоится сегодня, 22 ноября, начало — в 19:30 мск.
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