«Тамбов» — «Локомотив»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Тамбова» и московского «Локомотива» определились с составами на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков.

Запасные: Сугробов, Таказов, Клёнкин, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Мухин.

Встреча состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» сегодня, 22 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».