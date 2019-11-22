Слуцкий: у меня нет паники после трёх поражений подряд
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от выездного матча 14-го тура нидерландской Эредивизии со «Спартой».
«Конечно, нам нужна победа, но она в любом случае нужна. Важен каждый матч. Это всегда применимо к следующей встрече. Есть ли паника? Откуда?» — приводит слова Слуцкого Soccernews.nl.
В предыдущих трёх турах чемпионата Нидерландов «Витесс» на своём поле проиграл «Гронингену» (1:2) и «АДО Ден Хааг» (0:2), а также потерпел поражение в гостевой встрече с «Эмменом» (1:2).
Команда российского специалиста, набрав 23 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизии.
Матч «Спарта» — «Витесс» состоится в Роттердаме на стадионе «Спарта» 24 ноября, начало — в 18:45 мск.
Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи
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