Гвардиола прокомментировал приход Моуринью в «Тоттенхэм»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возвращении к тренерской работе Жозе Моуринью, который на этой неделе возглавил «Тоттенхэм Хотспур».
«Думаю, вы, журналисты, знаете Моуринью даже лучше, чем я. Добро пожаловать обратно. Он потрясающий тренер, и я уверен, что он проделает хорошую работу», — приводит слова Гвардиолы Sport.es.
Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси», который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015). Также Жозе тренировал «Порту», «Интер» и «Реал».
О назначении Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма» было объявлено 20 ноября. Днём ранее лондонский клуб отправил в отставку предыдущего наставника команды Маурисио Почеттино, возглавлявшего «шпор» с сезона-2014/15.
- 22 ноября 2019
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