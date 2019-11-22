Ерохин: даже два матча в Санкт-Петербурге — отлично для сборной России

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин прокомментировал итоги жеребьёвки матчей группового этапа чемпионата Европы — 2020. По её итогам стало известно, что российские футболисты проведут две встречи в Санкт-Петербурга и одну — в Копенгагене.

«Конечно, хотелось и с Данией сыграть в России, но даже два матча в Санкт-Петербурге — это отлично. Здесь очень хорошо болеют, это видно на матчах и «Зенита», и сборной России. Уверен, что атмосфера на трибунах стадиона «Газпром Арена» будет потрясающей. Тёплая поддержка в Санкт-Петербурге нам гарантирована, и она поможет сборной России добиться положительного результата.», — приводит слова Ерохина пресс-служба Российского футбольного союза.

Напомним, сборная России финишировала на втором месте в группе I квалификации Евро-2020.