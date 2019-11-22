Моуринью получит бонус в размере € 2,3 млн, если выведет «Тоттенхэм» в ЛЧ

Новоиспечённый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью получит солидный бонус, если по итогам текущего сезона команда сможет обеспечить себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21. Об этом сообщает The Sun.
Согласно информации источника, руководство лондонского клуба в случае выполнения поставленной задачи выплатит португальскому специалисту бонус в размере € 2,3 млн.
После 12 туров «Тоттенхэм Хотспур» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе «шпор» 14 очков. Отставание команды от зоны Лиги чемпионов составляет 11 очков.
Напомним, о назначении Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма» было объявлено 20 ноября. Днём ранее лондонский клуб отправил в отставку предыдущего наставника команды Маурисио Почеттино, возглавлявшего «шпор» с сезона-2014/15.
- 22 ноября 2019
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