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Моуринью получит бонус в размере € 2,3 млн, если выведет «Тоттенхэм» в ЛЧ

Моуринью получит бонус в размере € 2,3 млн, если выведет «Тоттенхэм» в ЛЧ
Футбол / Англия 0

Новоиспечённый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью получит солидный бонус, если по итогам текущего сезона команда сможет обеспечить себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21. Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, руководство лондонского клуба в случае выполнения поставленной задачи выплатит португальскому специалисту бонус в размере € 2,3 млн.

После 12 туров «Тоттенхэм Хотспур» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе «шпор» 14 очков. Отставание команды от зоны Лиги чемпионов составляет 11 очков.

Напомним, о назначении Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма» было объявлено 20 ноября. Днём ранее лондонский клуб отправил в отставку предыдущего наставника команды Маурисио Почеттино, возглавлявшего «шпор» с сезона-2014/15.

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