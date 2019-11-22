Черышев: до сих пор вспоминаю волшебную домашнюю атмосферу ЧМ-2018

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев прокомментировал итоги жеребьёвки матчей группового этапа чемпионата Европы — 2020. По её результатам стало известно, что российские футболисты две встречи проведут в Санкт-Петербурге и одну — в Копенгагене.
«Ничего страшного, что матч с Данией сыграем в гостях: в любом случае стадион будет полный, да и наши болельщики, уверен, приедут нас поддержать. Классно, что два матча будет в Санкт-Петербурге. Я до сих пор вспоминаю волшебную домашнюю атмосферу чемпионата мира — 2018, и очень хочется вновь всё это пережить. С нетерпением жду Евро-2020 и очень надеюсь сыграть на этом турнире», — приводит слова Черышева пресс-служба Российского футбольного союза.
Напомним, сборная России финишировала на втором месте в группе I квалификации Евро-2020.
- 22 ноября 2019
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