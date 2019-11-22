«Барселона» определилась с трансферными приоритетами на лето 2020 года

В «Барселоне» определились с позициями, которые клуб попробует укрепить летом следующего года, сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, сине-гранатовые будут работать над подписанием правого и центрального защитников, а также нападающего. Кандидатами на укрепление первой позиции на «Камп Ноу» рассматривают Йозуа Киммиха («Бавария») и Лукаса Клостерманна («РБ Лейпциг»). Из центральных защитников в сферу интересов каталонского клуба входят Никола Миленкович («Фиорентина») и Андреас Кристенсен («Челси»). Что касается нападающих, то «Барса» следит за ситуациями с Килианом Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейном («Тоттенхэм Хотспур»), Маркусом Рашфордом («Манчестер Юнайтед») и Лаутаро Мартинесом («Интер»).