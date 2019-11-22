Бэйл — в заявке «Реала» на матч чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад»
Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой на домашний матч 14-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад». В состав попал вингер Гарет Бэйл, пропустивший около одного месяца из-за травмы малоберцовой кости.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лука Йович, Родриго.
Матч «Реал» — «Реал Сосьедад» состоится завтра, 23 ноября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:00 мск.
Турнирная таблица Примеры доступна на «Чемпионате».
Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом
- 22 ноября 2019
-
21:25
-
21:08
-
21:05
-
20:40
-
20:37
-
20:20
-
20:09
-
19:58
-
19:50
-
19:38
-
19:17
-
19:14
-
19:06
-
19:01
-
18:50
-
18:41
-
18:23
-
18:14
-
18:03
-
17:49
-
17:47
-
17:20
-
17:13
-
16:57
-
16:55
-
16:40
-
16:23
-
16:20
-
16:18
-
16:07
-
15:58
-
15:53
-
15:23
-
15:09
-
15:09
Партнерский контент