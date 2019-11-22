Бэйл — в заявке «Реала» на матч чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад»

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой на домашний матч 14-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад». В состав попал вингер Гарет Бэйл, пропустивший около одного месяца из-за травмы малоберцовой кости.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лука Йович, Родриго.

Матч «Реал» — «Реал Сосьедад» состоится завтра, 23 ноября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:00 мск.

Турнирная таблица Примеры доступна на «Чемпионате».