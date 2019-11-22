Дубль Крыховяка принёс «Локомотиву» победу в матче с «Тамбовом»
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Первый гол забил полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк на 29-й минуте. Спустя четыре минуты преимущество «железнодорожников» увеличил защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе, отправив мяч в свои ворота. До перерыва разницу в счёте сократил нападающий хозяев Владимир Обухов. В начале второго тайма отличился хавбек «Тамбова» Михаил Костюков. Победу гостям принёс Крыховяк, забив второй мяч на 55-й минуте.
«Локомотив», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» (17) — 14-е.
Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
22 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Крыховяк – 29' 0:2 Ойеволе – 33' (автогол) 1:2 Обухов – 39' 2:2 Костюков – 47' 2:3 Крыховяк – 55'
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