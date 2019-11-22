Дубль Крыховяка принёс «Локомотиву» победу в матче с «Тамбовом»

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Первый гол забил полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк на 29-й минуте. Спустя четыре минуты преимущество «железнодорожников» увеличил защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе, отправив мяч в свои ворота. До перерыва разницу в счёте сократил нападающий хозяев Владимир Обухов. В начале второго тайма отличился хавбек «Тамбова» Михаил Костюков. Победу гостям принёс Крыховяк, забив второй мяч на 55-й минуте.

«Локомотив», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» (17) — 14-е.