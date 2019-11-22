Игрок не реализовал решающий пенальти после сверхмедленного разбега. Видео

Игрок бразильской команды «Пайсанду» Кайке удивил исполнением пенальти в матче с «Куяба Эспорте».

Первый финальный матч между командами в Кубке Верде завершился победой «Пайсанду» со счётом 1:0. В ответной встрече в гостях «Куяба Эспорте» смог перевести игру в овертайм, забив на 90+5-й минуте. В итоге соперникам пришлось выяснять победителя противостояния и обладателя трофея в серии пенальти. Кайке подошёл к 11-метровой отметке, когда счёт был 4:4. В случае результативного удара «Пайсанду» отпраздновал бы победу в турнире. Однако Кайке после сверхмедленного разбега послал мяч мимо ворот.

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После промаха Кайке игрок гостей Фелипе Маркес вывел свою команду вперёд, а футболист «Пайсанду» Николас пенальти не реализовал. «Куяба Эспорте» стал обладателем Кубка Верде.