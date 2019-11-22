Сёмин: нельзя не восхищаться Крыховяком

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий после победы в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (3:2).
«Матч был очень тяжёлым. Нужно сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Допустили простые ошибки, которые привели к двум голам. Игра была неплохой, но наши ошибки внесли в неё интригу. Хорошо, что нашли волевые усилия и момент, чтобы забить третий гол. Нельзя не восхищаться Крыховяком. Всего пару дней назад он играл за сборную Польши, но вернулся в клуб в идеальном состоянии. Гжегож много сделал для сегодняшней победы.
Фёдор Смолов сегодня не играл из-за микроповреждения. Как мне стадион в Саранске? Фантастика. Вам нужно уделять внимание своей команде, чтобы она играла в высшем дивизионе. Думаю, глава республики знает, что «Мордовия» собирала много зрителей и на старой арене, а теперь сам бог велел сделать хорошую команду», — приводит слова Сёмина пресс-служба «железнодорожников».
- 22 ноября 2019
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