Крыховяк: если «Локомотив» хочет обыграть «Байер», нужно сыграть намного лучше

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк дал комментарий после победы в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (3:2). 29-летний поляк стал автором дубля.

«Очень жёсткая игра. Было важно победить, потому что наша безвыигрышная серия составляла пять матчей. Конечно, мы об этом говорили в команде. Пять матчей — это много. Перед этим туром мы отставали от «Зенита» на пять очков.

Почему пропустили быстрый гол в начале второй половины? Нужно было сохранять концентрацию. Во втором тайме играли плохо. Через три дня у нас матч с «Байером», и если мы хотим победить, сыграть нужно намного лучше.

Дмитрий Баринов — очень важный игрок. Много бегает. Когда Баринов на поле, я могу играть выше. Знаю, что он подстрахует, если я подключусь к атаке», — приводит слова Крыховяка пресс-служба «железнодорожников».

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер» состоится в Москве 5 ноября, начало — в 20:55 мск.