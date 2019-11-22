Шипшев: «Тамбов» заслужил очко в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев подвёл итоги домашнего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:3).

«Первый тайм начали робко. Допускали ошибки в простых ситуациях. В первой половине мы два раза сыграли так, как нужно было, забили гол. Второй тайм был намного качественнее, но опять пропустили мяч со стандарта. Да, думаю, что очко мы заслужили. Вторым таймом довольны, первым — нет», — сказал Шипшев на пресс-конференции.

«Тамбов», набрав 17 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 17 встречах команда одержала 5 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

В 18-м туре РПЛ «Тамбов» сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится в Краснодаре 2 декабря, начало — в 19:30 мск.