«ПСЖ» готов предложить Мбаппе контракт на € 150 млн

«Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт со своим форвардом Килианом Мбаппе, сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

Согласно информации источника, парижане подготовили для 20-летнего нападающего новое соглашение, срок которого рассчитан на 5 лет. По нему зарплата футболиста должна вырасти до € 30 млн в год плюс бонусы. Ожидается, что уже в ближайшее время клуб начнёт переговоры с окружением игрока о подписании нового контракта.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 11 матчах на клубном уровне. На счету форварда 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Его действующий контракт с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2022 года.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 13 матчах 30 очков.