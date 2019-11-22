Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лэмпард: я не стану главным тренером «Тоттенхэма»

Лэмпард: я не стану главным тренером «Тоттенхэма»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сказал, что в будущем не возглавит другой лондонский клуб — «Тоттенхэм Хотспур». В 2015 году такое же заявление сделал Жозе Моуринью, ставший новым наставником «шпор» на этой неделе.

«Могу с уверенностью сказать, что не возглавлю «Тоттенхэм». Можете вновь задать мне этот вопрос через 10 лет. Сейчас всё изменилось. Жозе Моуринью тренировал во многих футбольных клубах, и мы должны уважать его право на работу.

Я провёл в «Челси» 13 лет в качестве игрока и очень уважаю этот клуб. Я перешёл в «Манчестер Сити» только в конце карьеры. «Челси» близок моему сердцу, поэтому я горжусь, что сейчас работаю здесь. Я не смогу возглавить «Тоттенхэм», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».

Моуринью — о словах про «Тоттенхэм» в 2015-м: это было до увольнения из «Челси»!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019