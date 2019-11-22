Лэмпард: я не стану главным тренером «Тоттенхэма»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сказал, что в будущем не возглавит другой лондонский клуб — «Тоттенхэм Хотспур». В 2015 году такое же заявление сделал Жозе Моуринью, ставший новым наставником «шпор» на этой неделе.
«Могу с уверенностью сказать, что не возглавлю «Тоттенхэм». Можете вновь задать мне этот вопрос через 10 лет. Сейчас всё изменилось. Жозе Моуринью тренировал во многих футбольных клубах, и мы должны уважать его право на работу.
Я провёл в «Челси» 13 лет в качестве игрока и очень уважаю этот клуб. Я перешёл в «Манчестер Сити» только в конце карьеры. «Челси» близок моему сердцу, поэтому я горжусь, что сейчас работаю здесь. Я не смогу возглавить «Тоттенхэм», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
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