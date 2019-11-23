Мариано потроллил Бэйла имитацией игры в гольф на тренировке «Реала»
Форвард «Реала» Мариано Диас на тренировке своей команды подшутил над одноклубником Гаретом Бэйлом.
Во время занятия 26-летний нападающий, стоя рядом с валлийцем, сымитировал удар по мячу для гольфа. Бэйл шутку оценил — он засмеялся и легко толкнул партнёра по команде.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ESPN FC.
Напомним, в «Реале» Бэйла прозвали гольфистом. Вингера упрекали в том, что тот думает о гольфе больше, нежели о выступлениях за клуб.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 2-е место. В 12 матчах «сливочные» набрали 25 очков и уступают лидирующей «Барселоне» лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Бэйл принял участие в 6 матчах Примеры, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.
Бэйл — в заявке «Реала» на матч чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад»
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