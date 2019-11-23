«Боруссия» Д вырвала ничью в матче с «Падерборном 07», проигрывая со счётом 0:3

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Падерборн 07». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:3.

В первом тайме «Падерборн 07» забил трижды — отличились нападающий Штрели Мамба, оформивший дубль, и полузащитник Геррит Хольтман. На 47-й минуте один мяч отыграл хавбек «Боруссии» Джейдон Санчо. В концовке забил полузащитник хозяев Аксель Витсель. Ничью дорутмундцам принёс гол форварда Марко Ройса на второй добавленной минуте.

«Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе клуба из Дортмунда 20 очков. «Падерборн 07» (5) — на последнем, 18-м месте.

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