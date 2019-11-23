Феерия Крыховяка, пальмы на трибуне и селфи с Бариновым. Фото победы «Локо»

22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Первый гол забил полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк на 29-й минуте. Спустя четыре минуты преимущество «железнодорожников» увеличил защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе, отправив мяч в свои ворота. До перерыва разницу в счёте сократил нападающий хозяев Владимир Обухов. В начале второго тайма отличился хавбек «Тамбова» Михаил Костюков. Победу гостям принёс Крыховяк, забив второй мяч на 55-й минуте.



Лучшие кадры с матча «Тамбов» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.