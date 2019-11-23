Источник: «Челси» может купить Чалова в зимнее трансферное окно

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Sky Sports.

Предполагается, что «Челси» может попытаться приобрести российского форварда уже в зимнее трансферное окно. Однако для этого лондонский клуб должен снять запрет на трансферы от УЕФА. Если апелляция «Челси» на запрет УЕФА будет успешной, то они готовы выйти на трансферный рынок в январе.

Ранее сообщалось, что в услугах Чалова также были заинтересованы английский «Кристал Пэлас» и итальянский «Наполи».

Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» он выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Фёдор Чалов провёл за ЦСКА 16 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.