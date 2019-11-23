Источник: «Челси» может купить Чалова в зимнее трансферное окно
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Sky Sports.
Предполагается, что «Челси» может попытаться приобрести российского форварда уже в зимнее трансферное окно. Однако для этого лондонский клуб должен снять запрет на трансферы от УЕФА. Если апелляция «Челси» на запрет УЕФА будет успешной, то они готовы выйти на трансферный рынок в январе.
Ранее сообщалось, что в услугах Чалова также были заинтересованы английский «Кристал Пэлас» и итальянский «Наполи».
Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» он выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Фёдор Чалов провёл за ЦСКА 16 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
- 23 ноября 2019
-
01:24
-
00:48
-
00:42
-
00:34
-
00:26
-
00:12
- 22 ноября 2019
-
23:54
-
23:44
-
23:38
-
22:50
-
22:40
-
22:31
-
22:30
-
22:12
-
21:58
-
21:25
-
21:08
-
21:05
-
20:40
-
20:37
-
20:20
-
20:09
-
19:58
-
19:50
-
19:38
-
19:17
-
19:14
-
19:06
-
19:01
-
18:50
-
18:41
-
18:23
-
18:14
-
18:03
-
17:49
Партнерский контент