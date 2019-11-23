Тухель остался недоволен игрой Неймара в матче с «Лиллем»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал игру Неймара в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (2:0).
«Неймару сейчас не хватает ритма. Он потерял слишком много мячей, слишком много рисковал. Но это нормально», — приводит слова специалиста beIN Sports.
Напомним, бразильский форвард сыграл за «ПСЖ» впервые с 5 октября. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар провёл 6 матчей, в которых забил 4 гола.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. В активе команды Томаса Тухеля 33 очка. «Лилль» (19) занимает пятое место.
В 15-м туре Лиги 1 «Лилль» 30 ноября на своём поле сыграет с «Дижоном», а «ПСЖ» 1 декабря в гостях встретится с «Монако».
Расписание матчей чемпионата Франции.
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