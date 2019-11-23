Лэмпард подтвердил систему крупных денежных штрафов в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард подтвердил информацию о системе штрафов, которые он ввёл в клубе.

«Это может звучать грубо, но не грубо, если не опаздывать на тренировки. Футболисты являются частью процесса. Я здесь не для того, чтобы быть диктатором и усложнять ситуацию. Возможно, штрафы были выбраны мной в какой-то определенной степени. Я понимаю, что штрафы относительны и у людей может быть своё мнение. Однако важно иметь дисциплину на рабочем месте», — приводит слова Лэмпарда BBC.

Ранее сообщалось, что самое большое наказание грозит за опоздание на тренировку: провинившийся футболист заплатит € 23 тыс. Игроки, не сообщившие о травме или заболевании в преддверии выходного дня или в течение 90 минут после тренировки, будут оштрафованы на сумму более € 11 тыс.