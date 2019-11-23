Гвардиола: Лэмпард – отличный человек.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что менеджер «Челси» Фрэнк Лэмпард идеально подходит для английского футбола.
«Челси» на протяжении многих лет был невероятно сильным клубом, но его команда с самого начала играет хорошо. В клубе следуют его идеям, результаты приходят. Я рад за него. Я немного знаю Лэмпарда, знаю, что он отличный человек. Для английского футбола здорово, что молодые английские парни возглавляют клубы. Лэмпард идеально подходит для английского футбола.
У Фрэнка довольно похожее начало карьеры, но еще слишком рано делать выводы. Он тренирует полтора года, я же немного старше, однако его будущее в его руках. Опыт не имеет особого значения. Если ты много работаешь и терпелив, результаты и успех придут», — приводит слова Гвардиолы Goal.
После 12 игр в английской Премьер-лиге «Манчестер Сити» занимает 4 строчку, набрав 25 очков.
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