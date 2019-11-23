Суарес: сложно представить, что «Ливерпуль» упустит титул

Экс-нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес выразил мнение, что «Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за титул английской Премьер-лиги.

«Выиграть чемпионат Англии сложно, так как сезон очень длинный. На сегодняшний день у «Ливерпуля» есть хорошее преимущество, и сложно представить, что команда Юргена Клоппа упустит титул. Но мы все знаем, что такое футбол. В прошлом сезоне «Ливерпуль» имел аналогичный отрыв на данном этапе сезона, но в конце концов чемпионом стал «Манчестер Сити».

Мы почти выиграли АПЛ с молодыми игроками. Почти сделали это без бюджета, который у них есть сейчас. Тогда победа была бы большей заслугой, чем сейчас», — цитирует Суареса ESPN.

После 12 туров «Ливерпуль» является лидером АПЛ с 36 очками, опережая «Манчестер Сити» на 9 очков.

В 13-м туре «Ливерпуль» на выезде встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится сегодня, 23 ноября. Начало — в 18:00 мск.