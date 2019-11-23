«Оренбург» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 11:30

Сегодня, 23 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» примет «Ахмат». Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Ахмат» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Тихон Калугин (Москва) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Артём Любимов (Санкт-Петербург).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Расписание матчей чемпионата России
- 23 ноября 2019
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09:25
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- 22 ноября 2019
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23:54
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