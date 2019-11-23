Тотти: если «Рома» попросит вернуться, я откажусь

Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти сообщил, что не вернётся в римский клуб.



«Я крайне обидчивый человек. Когда решаю идти по определённой дороге, я завершаю путь. Если сейчас „Рома“ попросит меня вернуться, это доставит мне большие трудности. Но я откажусь, потому что уважаю принятое решение и продолжаю свой путь», — приводит слова Тотти Football Italia.



Напомним, Тотти выступал в составе «Ромы» с 1992 по 2017 год, после чего был назначен на пост директора клуба. Два года спустя, в июне 2019-го, Тотти оставил должность и покинул «Рому».



«Рома» набрала 22 очка в 12 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является «Ювентус».

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