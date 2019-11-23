Моуринью: в моих предыдущих клубах боятся владельца «Тоттенхэма»

Новоиспечённый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о владельце лондонского клуба Даниеле Леви.

«Я работал в клубах, которые его боятся. Это правда. Он могущественный. Леви является бизнесменом, но он человек футбола. Он очень опытный, он понимает футбол и эту индустрию в целом. Понимает, как добиваться прогресса. Он очень умён. Здорово, что теперь я с ним на одной стороне.

У него есть понимание развития клуба, и часть этого видения — сделать клуб лучше и больше. Но сделать клуб лучше и больше невозможно без улучшения команды. Очевидно, что сохранение наших лучших игроков является частью этого плана. Но это всё работало и до моего прихода", — приводит слова Моуринью FourFourTwo.