Моуринью: в моих предыдущих клубах боятся владельца «Тоттенхэма»
Новоиспечённый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о владельце лондонского клуба Даниеле Леви.
«Я работал в клубах, которые его боятся. Это правда. Он могущественный. Леви является бизнесменом, но он человек футбола. Он очень опытный, он понимает футбол и эту индустрию в целом. Понимает, как добиваться прогресса. Он очень умён. Здорово, что теперь я с ним на одной стороне.
У него есть понимание развития клуба, и часть этого видения — сделать клуб лучше и больше. Но сделать клуб лучше и больше невозможно без улучшения команды. Очевидно, что сохранение наших лучших игроков является частью этого плана. Но это всё работало и до моего прихода", — приводит слова Моуринью FourFourTwo.
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