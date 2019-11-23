Крыховяк — Щенсны: тебе очень повезло в ЛЧ, что мои удары не дошли до тебя

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк ответил на шутку товарища по сборной Польши и голкипера «Ювентуса» Войцеха Щенсны.



«С большим удовольствием наблюдаю за твоими голами в „Локомотиве“. Начал задумываться, а не должен ли я на закате карьеры сменить позицию, переехать в Россию и бить по воротам с 30 метров с расчётом на ошибку вратаря. Эффективная стратегия», — написал Щенсны под постом Крыховяка на странице в «Инстаграме».



«Тебе очень повезло в Лиге чемпионов, что мои шальные удары не дошли до тебя, но ещё будет такая возможность. А если нет, я пристрелю тебя, мой друг», — ответил Крыховяк.



Напомним, «Локомотив» и «Ювентус» выступают в одной группе на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.