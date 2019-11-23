«Оренбург» — «Ахмат»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Стали известны составы «Оренбург» и «Ахмата» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состсоится сегодня, 23 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе.
Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов, Галаджан.
«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Мусалов, Анхель Ромеро, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл, Харин, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Гащенков, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, Кадыров, Мбенг.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Тихон Калугин (Москва) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Артём Любимов (Санкт-Петербург).
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