Суарес: Гризманн мало разговаривает с Месси? С другими он говорит столько же

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слова одноклубника Антуана Гризманна, который ранее сказал, что мало разговаривает с капитаном команды Лионелем Месси.

«Гризманна хорошо приняли. Некоторые моменты просто неверно интерпретируются. И Лео, и я, и Пике ждали его в „Барсе“ годом ранее. Тогда мы говорили, что он великолепный игрок, один из лучших в мире. Тогда мы не знали, чем завершится сага с его переходом.

Мы относимся к нему как к любому другому партнёру по команде. Разумеется, с кем-то общаешься больше, с кем-то — меньше. К примеру, Гризманн больше дружит с французами. С нами он иногда пьёт мате, но это не значит, что мы с ним дружим больше или меньше, чем с другими. Он сказал, что мало разговаривает с Месси? Но с другими он говорит столько же", — цитирует Суареса Sport.es.