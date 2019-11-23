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У экс-тренера «Реала» Лушембурго диагностирован рак кожи

У экс-тренера «Реала» Лушембурго диагностирован рак кожи
Футбол / Испания 0

У бывшего главного тренера мадридского «Реала» Вандерлея Лушембурго диагностирован рак кожи, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, 67-летний бразильский специалист, который на данный момент возглавляет клуб «Васко да Гама», прошёл биопсию, в результате которой одно из пятен оказалось злокачественным. Врачи рекомендуют тренеру сделать операцию как можно скорее. Отмечается, что Лушембурго ещё не решил, станет ложиться на операцию прямо сейчас или дождётся окончания сезона. Данная процедура считается простой, однако специалисту всё равно придётся пропустить ряд тренировок «Васко да Гамы».

Напомним, Лушембурго возглавлял мадридский «Реал» с 2004 по 2005 год. В мае 2019-го бразильский специалист возглавил «Васко да Гаму».

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