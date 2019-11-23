Хавбека «Челси» Баркли засняли танцующим полуголым в обнимку с мужчиной

Полузащитник «Челси» Росс Баркли попал в очередной скандал, сообщает Daily Mail.

Согласно информации источника, 25-летнего хавбека сняли на видео, когда он танцевал полуголым в одном из ночных клубов в Дубае и размахивал над головой своей одеждой. При этом футболист обнимался с другим полуголым мужчиной.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Inside Chelsea FC.

Отметим, инцидент случился во время перерыва в клубном футболе, связанного с матчами сборных. Баркли получил вызов в национальную команду Англии, однако из-за полученной травмы «Челси» предоставил игроку выходные.

Отметим, ранее Баркли оказался в центре другого скандала. Игрок лондонцев поругался с таксистом из-за разбросанных на заднем сидении чипсов и отказывался оплачивать поездку. В дело пришлось вмешаться полиции. По словам одного из свидетелей, футболист выглядел пьяным и плохо держался на ногах.