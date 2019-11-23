Наставник «Брешии» прокомментировал отстранение Балотелли от тренировки

Главный тренер «Брешии» Фабио Гроссо прокомментировал инцидент с отстранением от тренировки команды форварда Марио Балотелли.

«Когда вижу на тренировке, что кто-то не тренируется так, как того хотелось бы мне, то предпочитаю отстранить игрока от занятия. Я не хочу преувеличивать или умалять того, что произошло. Он должен сам разобраться в себе. Я не забираю свои слова назад, которые ранее говорил о Марио, я действительно хочу максимально использовать его лучшие качества. Его замена в матче в Турине имеет мало общего с этой ситуацией. Это всё в прошлом. В чемпионате Италии приходится терпеть и сражаться. Я принял такое решение без всякого сомнения», — приводит слова Гроссо сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.