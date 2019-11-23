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«Рубин» — «Зенит»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

«Рубин» — «Зенит»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 23 ноября, на стадионе «Центральный» в Казани. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Марков, Микелтадзе.

Запасные: Коновалов, Денисов, Степанов, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Кварацхелия, Кьяртанссон.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Смольников, Прохин, Осорио, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Мак, Краневиттер.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери – Павел Шадыханов (Москва).

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