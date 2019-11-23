Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тухель — об уходе Неймара в раздевалку после замены: придётся поговорить с ним

Тухель — об уходе Неймара в раздевалку после замены: придётся поговорить с ним
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал действия форварда команды, Неймара, который после замены в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» отправился не на скамейку запасных, а сразу в раздевалку.

«Многие игроки уходят сразу прямо в раздевалку, другие отправляются на скамейку… Не обратил внимания, куда он ушёл, потому что был сосредоточен на тактических моментах. В тот момент я давал указания другим игрокам. Вот почему не обратил внимания на это. Но мне придётся поговорить с ним», — приводит слова специалиста AS.

Матч между «Пари Сен-Жермен» и «Лиллем» завершился со счётом 2:0 в пользу парижского клуба. Неймар провёл на поле 65 минут и был заменён на Килиана Мбаппе.

Тухель остался недоволен игрой Неймара в матче с «Лиллем»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019