Тухель — об уходе Неймара в раздевалку после замены: придётся поговорить с ним
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал действия форварда команды, Неймара, который после замены в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» отправился не на скамейку запасных, а сразу в раздевалку.
«Многие игроки уходят сразу прямо в раздевалку, другие отправляются на скамейку… Не обратил внимания, куда он ушёл, потому что был сосредоточен на тактических моментах. В тот момент я давал указания другим игрокам. Вот почему не обратил внимания на это. Но мне придётся поговорить с ним», — приводит слова специалиста AS.
Матч между «Пари Сен-Жермен» и «Лиллем» завершился со счётом 2:0 в пользу парижского клуба. Неймар провёл на поле 65 минут и был заменён на Килиана Мбаппе.
Тухель остался недоволен игрой Неймара в матче с «Лиллем»
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