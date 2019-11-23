Лукаку: давно мечтал о переходе в «Интер»

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку признался, что давно мечтал о переходе в итальянскую команду.



«Меня не беспокоит, что я стал самым дорогим игроком в истории „Интера“. Я пришёл сюда не для того, чтобы заменять Мауро Икарди. Когда перешёл в „Интер“, Мауро был очень добр ко мне. Желаю ему всего наилучшего в „Пари Сен-Жермен“. Надеюсь, он добьётся успехов во французском клубе. Мы разные нападающие.



Давно мечтал о переходе в миланский „Интер“. Я любил Роналдо и Адриано, но именно Ибрагимович научил меня всему. Что касается Конте, он уникальный специалист: знает, как действовать в любой ситуации. Он и Жозе Моуринью — два лучших тренера в моей карьере», — приводит слова Лукаку Corriere dello Sport.

Лукаку: Ибрагимович — один из трёх самых умных игроков, которых я встречал