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«Динамо» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Динамо» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 23 ноября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимает «Ростов». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Ростов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери – Сергей Карасёв (Москва).

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