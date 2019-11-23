ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче молодёжного первенства
В матче 17-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 9-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Тюрин. На 23-й минуте нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе сравнял счёт. В конце первого тайма, на 41-й минуте, хавбек Сергей Пряхин вывел московскую команду вперёд в счёте. Таким образом, ЦСКА продлил беспроигрышную серию в молодёжном первенстве до 7 матчей.
В другом матче тура молодёжного первенства «Урал» принимал московский «Спартак». Игра, проходившая на манеже стадиона «Урал», завершилась ничьей со счётом 0:0.
Турнирная таблица молодёжного первенства России сезона-2019/20
Россия - Молодёжное первенство. 17-й тур
23 ноября 2019, суббота. 12:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов-мол.
Самара
0:1 Тюрин – 9' 1:1 Н'Диайе – 23' 2:1 Пряхин – 41'
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