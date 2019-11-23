«Леганес» — «Барселона»: Ваге дебютирует в составе каталонцев в текущем сезоне
Стали известны стартовые составы «Леганеса» и «Барселоны» на матч 14-го тура испанской Примеры. Встреча состоится сегодня, 23 ноября, на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе каталонской команды в текущем сезоне дебютирует 21-летний сенегальский защитник Мусса Ваге.
«Леганес»: Куэльяр, Бустинса, Сиовас, Омеруо, Х. Сильва, Меса, Брайтвайт, Росалес, Р. Перес, Эн-Несири, Арнаис.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, С. Роберто, Ваге, Юмтити, Фирпо, де Йонг, Дембеле, Месси, Гризманн, Суарес.
Турнирная таблица испанской Примеры сезона-2019/20
- 23 ноября 2019
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