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Сон открыл счёт в матче с «Вест Хэмом», убрав защитника эффектным финтом. Видео

Сон открыл счёт в матче с «Вест Хэмом», убрав защитника эффектным финтом. Видео
Футбол / Англия 0

В стартовом матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» на 36-й минуте счёт открыл нападающий гостей Сон Хын Мин. Войдя в штрафную после передачи полузащитника Деле Алли, он эффектным финтом ушёл от защитника и пробил в дальний угол.

Видео доступно на «Чемпионате».

В 13-м туре АПЛ сегодня, 23 ноября, также состоятся матчи «Борнмут» — «Вулверхэмптон», «Арсенал» — «Саутгемптон», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити», «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», «Эвертон» — «Норвич Сити», «Уотфорд» — «Бёрнли» и «Манчестер Сити» — «Челси».

Завтра, 24 ноября, «Шеффилд Юнайтед» встретится с «Манчестер Юнайтед».

В понедельник, 25 ноября, тур завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».

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