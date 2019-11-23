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«Зенит» обыграл «Рубин» в гостевом матче РПЛ благодаря голам Азмуна и Дзюбы

«Зенит» обыграл «Рубин» в гостевом матче РПЛ благодаря голам Азмуна и Дзюбы
Футбол / РПЛ 0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал петербургский «Зенит». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 8-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Во втором тайме, на 66-й минуте, форвард «Рубина» Евгений Марков сравнял счёт. На 79-й минуте форвард Артём Дзюба вновь вывел петербургскую команду вперёд.

Петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Казанский „Рубин“ (17) — на 14-м месте.

В следующем туре чемпионата России „Зенит“ 1 декабря примет московский „Спартак“, а „Рубин“ днём ранее сыграет на выезде с грозненским „Ахматом“.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
23 ноября 2019, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Азмун – 8'   1:1 Марков – 66'   1:2 Дзюба – 79'
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