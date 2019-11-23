Дзюба сравнялся с Соболевым и Шомуродовым в гонке бомбардиров РПЛ

Форвард «Зенита» Артём Дзюба, забив в ворота «Рубина» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, сравнялся по количеству голов с лучшими бомбардирами турнира Александром Соболевым («Крылья Советов») и Эльдором Шомуродовым («Ростов»). У всех троих — по 10 результативных ударов.
На 79-й минуте встречи с «Рубином» Вячеслав Караваев навесил с правого края в штрафную хозяев, Дзюба принял мяч, развернулся в окружении двух защитников и пробил в нижний угол ворот Юрия Дюпина.
Отметим, что по системе «гол плюс пас» Дзюба является единоличным лидером. В его активе 19 очков. У ближайших преследователей Артёма, Соболева и Шомуродова, по 13 очков.
Матч между «Рубином» и «Зенитом» завершился со счётом 2:1 в пользу петербургской команды. Гол Дзюбы оказался победным.
- 23 ноября 2019
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