Дзюба сравнялся с Соболевым и Шомуродовым в гонке бомбардиров РПЛ

Форвард «Зенита» Артём Дзюба, забив в ворота «Рубина» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, сравнялся по количеству голов с лучшими бомбардирами турнира Александром Соболевым («Крылья Советов») и Эльдором Шомуродовым («Ростов»). У всех троих — по 10 результативных ударов.

На 79-й минуте встречи с «Рубином» Вячеслав Караваев навесил с правого края в штрафную хозяев, Дзюба принял мяч, развернулся в окружении двух защитников и пробил в нижний угол ворот Юрия Дюпина.

Отметим, что по системе «гол плюс пас» Дзюба является единоличным лидером. В его активе 19 очков. У ближайших преследователей Артёма, Соболева и Шомуродова, по 13 очков.

Матч между «Рубином» и «Зенитом» завершился со счётом 2:1 в пользу петербургской команды. Гол Дзюбы оказался победным.